Charles Aznavour, un voisin "discret" et "cordial"

Charles Aznavour rentrait tout juste du Japon. Et sa disparition a été un choc. Depuis, les habitants de Mouriès, un village provençal où se trouve la maison du chanteur, affluent devant les grilles de sa maison. D'après eux, le chanteur de 94 ans était très discret, simple et cordial. Charles Aznavour était un amoureux de la Provence mais aussi des oliviers. D'ailleurs, il en avait planté chez lui et faisait fabriquer de l'huile d'olive dans un moulin.



