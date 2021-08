Charles et Diana : 40 ans après, une part de gâteau du mariage s’est vendue plus de 2000 euros

Les demandes sont venues du Royaume-Uni, des États-Unis et du Moyen-Orient. Mais c’est à Leeds, au nord de l’Angleterre, que l’objet trônera désormais. Un morceau de gâteau vieux de 40 ans a été vendu aux enchères pour la somme pas si modique de 2200 pounds, soit un peu plus de 2620 euros, mercredi 11 août.

"Il semble être exactement dans le même état", souligne le site de la maison d’enchères Dominic Winter Auctioneers dans le Gloucestershire, qui a acquis une première fois l'objet en 2008. Une conservation presque parfaite rendue possible grâce à du papier paraffiné et à une boîte en acier au motif floral qui a protégé le glaçage blanc et la base en pâte d’amande de la chaleur pendant des années.

"À manipuler avec soin. Gâteau de mariage du prince Charles et de la princesse Diane", peut-on lire sur une note écrite par la propriétaire, avec une faute dans le prénom de Lady Di. "Nous déconseillons de le manger", souligne tout de même le commissaire-priseur qui espérait faire monter les enchères jusqu’à 590 euros. La somme a largement été dépassée et a fait mieux qu’une première enchère où la part s’était arrachée pour 1000 euros. Après tout, ne dit-on pas que quand on aime on ne compte pas ?