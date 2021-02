Charlotte Gainsbourg aimerait ouvrir au public la maison de son père avant la fin de l'année

Un projet qu'elle avait en tête depuis un moment, mais dans lequel elle a eu du mal à se lancer. "Je le gardais comme un trésor. Mais quand je suis partie à New York il y a six ans - maintenant je suis de retour à Paris - j'ai pris de la distance et j'ai compris qu'il fallait que ça se fasse. Pour les gens, mais aussi pour ma santé mentale, il faut que j'arrive à m'en détacher", explique la fille de Jane Birkin.

Elle a longtemps hésité, mais cette fois, elle est sûre. Charlotte Gainsbourg a confié qu'elle souhaitait ouvrir au public l'hôtel particulier dans lequel a vécu son père, Serge Gainsbourg, dont on célèbrera les 30 ans de sa mort le 2 mars prochain. La chanteuse et comédienne aimerait que la maison située au 5 bis rue Verneuil, dans le 6e arrondissement de Paris soit "un lieu vraiment ancré dans le patrimoine parisien", comme elle l'a expliqué dans un entretien à l'AFP.

"On ne va pas découvrir des choses sur son œuvre mais le cadre de son travail. C'est lui, sa personnalité, c'est assez surprenant. On a l'image d'artistes qui sont dans des espaces immenses, luxueux, là, c'est relativement modeste", poursuit Charlotte Gainsbourg qui rappelle que ce sont d'anciennes écuries réaménagées.

"À l'époque de ma mère, il y avait peu de choses, puis après il y a eu de plus en plus de bordel très arrangé ! Il a transformé ça de son vivant en musée bourré d'objets, on avait du mal à marcher sans avoir peur de casser quelque chose". Si Charlotte Gainsbourg espérait une ouverture au mois de mars, la crise sanitaire a rendu les choses compliquées. "On espère à la rentrée scolaire, avant la fin de l'année si possible".