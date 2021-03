"Chère Mamie Diana" : les enfants du prince William célèbrent Lady Di pour la fête des mères

La date n’est pas la même partout dans le monde mais l’intention est universelle. Le Royaume-Uni célébrait la fête des mères ce dimanche 14 mars avec une profusion de colliers de nouilles, d’œuvres d’art toutes personnelles et de cartes toutes plus mignonnes les unes que les autres. Même au sein de la famille royale britannique.

Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis ont usé de leurs plus beaux feutres pour marquer cette journée particulière pour leur père, le prince William. Alors en plus d’un mot pour leur mère Kate, les royal babies les plus célèbres de la planète ont eu une pensée pour leur grand-mère qu’ils n’ont jamais connue.