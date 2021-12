Chris Noth, alias "Mr. Big" accusé de viols : les actrices de "Sex and the City" sortent du silence

S’exprimant sous pseudo, Zoe, 40 ans, et Lily, 31 ans, dénoncent des viols qui se seraient déroulés respectivement à Los Angeles en 2004 et à New York en 2015. Deux jours après ces témoignages, une troisième femme, qui se fait appeler Ava, a accusé l’acteur de faits similaires à Manhattan en 2010, alors qu’elle avait 18 ans.

A3 Artists Agency, l’agence qui gère sa carrière, a annoncé mettre fin à leur collaboration. De leur côté CBS et Universal Television ont décidé de l’évincer de la série The Equalizer, dont il tient l’un des rôles principaux aux côtés de la rappeuse Queen Latifah.

Enfin, la société de vélo d'appartement Peloton a supprimé la publicité dont l'acteur était la vedette. Elle avait été réalisée suite à un événement majeur dans le premier épisode de And just like that, la série qui réunit les personnages de Sex and the City, 11 ans après les événements du film Sex and the City 2 au cinéma.