Mon Journal de Cannes, épisode 5 : tous les cinéphiles ne portent pas de costards

Ça y est, c’est arrivé. Ça m’est tombé dessus sans prévenir, comme souvent, au cœur d’une après-midi ensoleillée où après avoir englouti un pan bagnat indigeste et fait une tâche de gras sur ma veste, j’étais confortablement installé mon fauteuil. Une larme, les amis. Une larme a coulé le long de ma joue. Non seulement je n’ai pas su la contenir. Mais je n’ai rien pu faire non plus pour l’empêcher de s’écraser sur mon t-shirt. Parce que le film était beau. Parce que je commençais aussi à ressentir les premiers effets de la fatigue, après quatre intenses journées sur la Croisette. Parce que je n’en avais tout simplement pas envie.

Depuis 48 heures, j’entends sans cesse parler de cette fameuse vidéo sur laquelle des invités du Palais ne portent pas de masque. La direction du festival a été contrainte de s’expliquer – vous avez le droit d’être convaincus ou pas – et les consignes de bon sens ont été répétées aux festivaliers. Ce qui me chiffonne, au-delà du fait que cette polémique est totalement disproportionnée – 99,99 % des spectateurs des séances auxquelles j’assiste respectent les règles – c’est qu’elle renforce la caricature qu’on nous sert, année après année, au sujet du festival des festivals.