Trois bonnes raisons d’attendre "Les Promesses" avec Isabelle Huppert

Il était une fois dans le 93. Clémence, une maire en fin de mandat, lutte pour que Les Bernardins, une cité insalubre, soit intégrée au grand plan de rénovation urbaine que prépare l’Élysée. Face aux marchands de sommeil, et aux habitants qui ne croient plus à la puissance publique, elle peut compter sur le soutien de Yazid, son fidèle chef de cabinet. Jusqu’au jour où une proposition inattendue vient tout bouleverser. En salle le 26 janvier, Les Promesses est un thriller qui tombe à pic...

Après La Mécanique de l’ombre, qui explorait l’univers des services secrets, le réalisateur Thomas Kruithof a choisi de raconter l’envers du décor de la politique. De la gestion locale, au plus près du terrain, aux jeux de pouvoirs des palais parisiens, Les Promesses offre un regard aussi instructif que savoureux sur le quotidien de ces hommes et femmes qui, pour certains, s’activent afin d’obtenir nos voix dans quelques semaines.

On dit que souvent que la vie politique est un univers impitoyable. Et qui ressemble, au fond, à un grand thriller en temps réel. Les discussions de couloirs, les faux semblants, les choix personnels, les pulsions humaines… Dans Les Promesses, Thomas Kruithoff se focalise sur tous ces petits moments qui font, au bout du compte, basculer une décision qui change des vies. Sa mise en scène se met au diapason, directe et sans fioriture, afin d'embarquer le spectateur dans ce grand tourbillon aussi brutal qu’imprévisible.

C’est la "reine" du cinéma français. Après s’être transformée en dealer improvisée dans La Daronne, l’un des plus beaux succès de sa carrière, Isabelle Huppert étonne encore en élue locale, à une étape charnière de sa vie de femme et d’élue. À ses côtés, Reda Kateb apporte finesse et conviction à son personnage de fidèle serviteur, tiraillé entre le devoir et les sentiments. Un duo majeur, l’un des plus beaux de ce début d’année 2022 au cinéma.