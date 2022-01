"Adieu Monsieur Haffmann", la critique : un thriller historique plus actuel qu’on pourrait le croire

La faute au Covid, le tournage, la sortie et même la promo de Adieu Monsieur Haffmann ont été repoussés à plusieurs reprises. Un mal pour un bien ? Le film de Fred Cavayé sort finalement aux premières heures de 2022 et son propos n’en est que plus essentiel à l’heure où la vérité historique est malmenée, à des fins électorales ou autres. De la scène à l’écran, le point de départ ne dévie guère de la pièce à succès de Jean-Philippe Daguerre, multi-primée aux Molière.

Sous l’Occupation, le bijoutier juif Joseph Haffmann envoie femme et enfants en zone libre, le temps de nouer un pacte avec François Mercier, son employé : il lui laisse sa boutique et son appartement, avec la promesse de pouvoir les retrouver après la guerre. Surpris, cet homme comme les autres accepte et s’installe avec sa femme chez son patron. Sauf que Haffmann ne parvient pas à passer les barrages allemands. Pour accepter de le cacher, Mercier lui fait à son tour une proposition. Et elle est aussi surprenante que sordide…