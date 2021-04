Angèle, Zlatan Ibrahimovic, Orelsan... Le casting très éclectix du nouveau Astérix version Guillaume Canet

C’est le générique le plus dingue de l’année. au lieu d’une annonce groupée, les stars au générique de Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu ont dévoilé leur participation sur leur compte Instagram respectif ce jeudi. On savait déjà que Guillaume Canet serait derrière et devant la caméra dans le rôle du petit Gaulois, avec Gilles Lellouche dans celui d’Obélix. La rumeur circulait, c’est désormais officiel : Marion Cotillard jouera Cléopâtre tandis que Vincent Cassel sera Jules César.

A leurs côtés, on retrouvera de nombreux comédiens de premier plan. Pierre Richard dans la toge du druide Panoramix, Jérôme Commandeur sera le chef du village Abraracourcix, Audrey Lamy son épouse Bonemine tandis que José Garcia jouera un certain Biopix. Franck Gastambide sera lui Barbe Rouge tandis que Jonathan Cohen incarnera un personnage baptisé Graindemaïs.