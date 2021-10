Après "Le Bureau des Légendes", Ziad Bakri crève l’écran dans "Le Traducteur"

Dans ce thriller politique intense, le duo met en scène Sami, le traducteur de l’équipe olympique syrienne aux Jeux de Sydney en 2000. Installé en Australie où il a refait sa vie, il décide de rentrer au pays au printemps 2011, lorsque son frère activiste est arrêté lors d’une manifestation. À l’écran, Ziad Bakri livre une interprétation à la fois digne et sensible, son personnage symbolisant la culpabilité du couple de cinéaste, lui-même exilé depuis une décennie.

"Il est toujours intéressant devant la caméra. Pour moi, c’est un des meilleurs acteurs au monde", s’enthousiasme Rana Kazakaz qui avoue que le personnage de Sami, a été écrit pour lui. "Il nous a tout de suite dit que c’était un plaisir et un honneur de faire un film sur la révolution syrienne", ajoute Anas Khalaf. "Le tournage a été difficile et éprouvant, mais il a vraiment été à la hauteur."

Acteur comme ses frères Saleh et Adam, Ziad Bakri est l’un des six enfants d’une figure du cinéma arabe, l’acteur et metteur en scène Mohammed Barki, révélé grâce à son rôle de réfugié dans Hanna K. de Costa Gavras, en 1983, et fervent défenseur de la cause palestinienne. Diplômé d’une école d’acteur de Tel Aviv, Ziad a tenu l’un de ses premiers rôles marquants au cinéma dans Le Temps qui reste d’Elia Suleiman, avant de faire une apparition dans Miral de Julian Schnabel.