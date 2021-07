"Black Widow" offre au box-office US son meilleur démarrage depuis le début de la pandémie

Ajoutez à cela les 78 millions de dollars récoltés à l'international et vous obtiendrez 218 millions de dollars, un excellent chiffre compte tenu de la crise sanitaire. Les patrons de Marvel Studios ont encore de quoi se frotter les mains, car Black Widow n'est pas encore sorti en Chine, connu pour être l'un des plus gros marchés mondiaux. Ultime signe que Disney mise tout sur Natasha Romanoff pour rassurer leurs investisseurs, après un an et demi de sorties de films directement sur Disney+ ? Le groupe n'avait encore jamais communiqué sur ses revenus issus du streaming, dont les résultats étaient jusque-là bien gardés.