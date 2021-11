Box-office : "Les Bodin's en Thaïlande" détrônent "Aline"

Ils font une arrivée fracassante. La comédie Les Bodin's en Thaïlande a détrôné Aline, le vrai-faux biopic sur Céline Dion, à la tête du box-office, avec plus de 580.000 spectateurs pour sa première semaine d'exploitation dans les salles de cinéma. Le film de Frédéric Forestier a rassemblé 580.181 personnes dans 488 salles et fait ainsi mieux que les films précédents mettant en scène les mêmes personnages, Amélie au pays des Bodin's et Mariage chez les Bodin's.

Signé Chloé Zhao, oscarisée pour Nomadland, le film interprété notamment par Angelina Jolie et Salma Hayek, jongle avec une multitude de personnages principaux et dure 2 h 37. Il a attiré depuis sa sortie 1,24 million de spectateurs. Il devance On est fait pour s'entendre, une comédie de Pascal Elbé avec Sandrine Kiberlain et Amants, un polar romantique de Nicole Garcia.