"Ce n’est pas un documentaire" : Valérie Lemercier prend la défense de son film critiqué par la famille de Céline Dion

Elle a balayé les critiques d'un revers de la main. Alors qu'Aline a déjà réalisé quelque 900.000 entrées en France, Valérie Lemercier a pris la défense de son film librement inspiré de la vie de Céline Dion, et qui sort ce vendredi au Canada. L'actrice et réalisatrice a été attaquée par Claudette et Michel Dion, la sœur et le frère de Céline, qui n'ont pas du tout apprécié ce vrai-faux biopic qu'ils ont pu voir en avant-première.

"Je ne reconnais pas la langue, je ne reconnais pas ma famille, je ne reconnais pas nos racines", a affirmé mardi soir Claudette Dion sur la chaîne Noovo. "Valérie Lemercier s'est payée un méchant trip sur le dos de la vie de Céline. (…) Ma mère n'a jamais parlé comme ça à René, et Céline n'a jamais manqué de rien. On passe pour un gang de bougons", a-t-elle regretté.