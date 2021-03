Clint Eastwood, 90 ans, bientôt de retour à l’écran dans "Cry Macho"

Rien n’arrête Clint Eastwood. Et certainement pas le Covid-19. L’acteur et réalisateur américain a bouclé en décembre dernier le tournage de Cry Macho, un nouveau film dont la sortie est prévue outre-Atlantique le 22 octobre prochain, simultanément en salles et sur la plateforme HBO Max, annonce The Hollywood Reporter.

Trois ans après avoir fait son retour devant la caméra après une longue absence dans La Mule, Clint Eastwood, qui aura 91 ans en mai prochain, s’est de nouveau donné le rôle principal. Celui d’une ex-star du rodéo dont l’ancien patron lui demande, en échange d’un gros paquet de dollars, de ramener au Texas son jeune fils, que sa mère a emmené avec elle au Mexique.