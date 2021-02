"Coda" : le remake américain de "La Famille Bélier" fait un tabac au Festival de Sundance

Présenté la semaine dernière au Festival de Sundance, qui se déroulait en ligne en raison de la pandémie de Covid-19 le film réalisé par Sian Heder (Tallulah) a été accueilli par des critiques enthousiastes et provoqué une véritable guerre d’enchères entre les grandes plateformes de streaming pour en acheter les droits de distribution dans le monde. Triomphant de Netflix et Amazon, c’est Apple Studios qui a finalement emporté le morceau pour une somme record de 25 millions de dollars, et diffusera le long-métrage dans les prochains mois sur la plateforme AppleTV+.

C’est l’histoire de Ruby, une adolescente qui est la seule membre entendante d’une famille de sourds-muets. Lorsque son professeur de chant l’encourage à développer son don, elle se retrouve tiraillée entre ses ambitions personnelles et sa responsabilité envers ses proches. Si vous avez la vague impression d’avoir déjà vu ce film, c’est normal. De La Famille Bélier, son remake américain baptisé CODA a conservé l’essentiel, transposant l’intrigue d’une ferme de la Mayenne à un port de pêche du Massachusetts. Quant à son titre, c’est l’acronyme de "Child of Deaf Adult" (Enfant de Parent Sourd – ndlr).

"J’espère que ce film et le soutien puissant d’Apple vont permettre d’ouvrir des portes, de faciliter la représentation des personnes issues de la communauté malentendante et de permettre de développer davantage d’histoires centrées sur cette communauté ", a réagi Sian Heder. "Le monde attendait depuis longtemps que ces histoires soient racontées. Il est temps. Plus d’excuses." Il est important de rappeler que La famille Bélier a tout de même été vu par plus de 7 millions de spectateurs en France.

À sa sortie en 2014, le film d'Eric Lartigau avait été qualifié "d’insulte à la communauté malentendante" par une journaliste du quotidien anglais The Guardian qui lui reprochait notamment d’avoir fait jouer les rôles principaux par des acteurs entendants, Karin Viard et François Damiens en tête. La version américaine évite cet écueil puisque les parents de l’héroïne sont interprété par Troy Kustur et Marlee Matlin, deux comédiens malentendants tous les deux. Cette dernière est une pionnière à Hollywood, lauréate de l’Oscar de la meilleure actrice à l’âge de 21 ans, en 1987, pour sa performance dans Les Enfants du Silence.