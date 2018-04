Cinéma : comment les premiers effets spéciaux ont-ils été réalisés ?

On pourrait croire que les effets spéciaux sont propres aux films américains. Et pourtant, c'est un Français qui a découvert les trucages pour la première la fois en 1896. Georges Méliès a été reconnu comme l'inventeur des premiers effets spéciaux sur grand écran. Pour partager cette passion, Cédric Paillier, membre de l'association "Filmer l'air de rien", permet aux amateurs de découvrir comment réaliser soi-même des trucages.



