Sublime, fougueux et intemporel : le "West Side Story" de Steven Spielberg est déjà un classique instantané

Il en parle comme de son film "probablement le plus intimidant". Il est sans doute l’un des plus flamboyants.

La séquence rappelle forcément celle qui lance le film de 1961 en survolant la ville jusqu’au quartier où se déroule l’histoire. Mais chercher à comparer les deux œuvres, bien que tentant, est inutile. Les chansons que le public aime tant sont bien là, pas nécessairement dans le même ordre. Et c’est tant mieux. En se réappropriant le musical de 1957, Steven Spielberg redynamise la narration pour surprendre même ceux qui connaissent l’histoire par cœur. Tout en signant un film profondément moderne. Racisme, pauvreté, exclusion sociale… Les problématiques des héros d’antan sont finalement très proches de celles d’aujourd’hui et se mêlent à la romance maudite entre deux membres de deux camps opposés.

"Deux jeunes gens tombent amoureux l’un de l’autre, mais leur amour est assassiné par le monde qui les entoure (…). Dans un contexte de haine, l’amour est en danger. C’est tragique, et c’est là la tragédie de West Side Story", souligne le scénariste Tony Kushner dans les notes de production. La beauté du film, elle, est partout. Dans chaque plan. Dans chaque note. Dans chaque costume. Dans chaque réplique en espagnol – et elles sont nombreuses - que l’équipe créative a volontairement choisi de ne pas sous-titrer.

Les chorégraphies sont majestueuses, entraînant tout sur leur passage. Steven Spielberg fait même danser sa caméra au rythme de ses acteurs, éblouissants de vérité et de talent. Le cinéaste, qui "voulait des vrais kids et pas des acteurs de 38 ans se faisant passer pour des adolescents", a fait le choix d’un casting composé presque uniquement de nouveaux visages. Il n’y a bien que le nom d’Ansel Elgort, sosie troublant de Richard Beymer (le Tony de 1961) vu dans Divergente, Nos étoiles contraires et Baby driver, qui avait traversé l’Atlantique. Son Tony, un peu trop lisse, n’aurait pas pu rêver meilleure Maria.

Aussi douce que révoltée, Rachel Zegler impressionne d’autant plus qu’elle n’avait jamais rien tourné avant West Side Story. Future Blanche-Neige de Disney, la jeune femme de 20 ans d’origine colombienne mène fièrement la danse accompagnée de la pétillante Ariana DeBose, qui incarne avec force l’iconique Anita au sein d’une distribution essentiellement composée d’acteurs latinx. La plus grande d’entre eux ? Rita Moreno, 90 bougies le 11 décembre et un statut d’EGOT rare à Hollywood, réservé à ceux ayant remporté un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award. L’interprète originale d’Anita dans le film de 1961 s’est vu confier un rôle créé sur mesure pour elle par Steven Spielberg, qui a aussi fait d’elle une productrice exécutive de son West Side Story. Une présence indispensable qui sublime davantage un long-métrage ayant déjà tout d’un classique.