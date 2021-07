Mon journal de Cannes, Épisode 2 : chanson d’amour et cri de colère

Allez j’avoue, je n’avais jamais accroché jusqu’ici au cinéma de Leos Carax, au risque de me brouiller avec des copains cinéphiles. Les Amants du Pont Neuf ? "Un grand film malade !", me disait certains. Pola X ? "Un chef-d’œuvre incompris", m’assuraient d’autres. Excédé par le précédent, Holy Motors, trop abstrait, trop poseur, peu importe, je m’étais promis qu’on ne m’y reprendrait pas.

Et puis Annette est arrivé. J’ai tout aimé de cette comédie musicale inventive, généreuse, baroque et funeste. Adam Driver est extraordinaire en star du stand up, rongé par ses pulsions destructrices, un peu comme si son personnage de Kylo Ren dans Star Wars se retrouvait piégé dans La La Land. Les chansons des Sparks m’ont trotté dans la tête pendant toute la journée, tandis que j’écrivais sur le film et que j’assistais à la conférence de presse du jury.