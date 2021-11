C'est l'un des films français les plus attendus. Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu sortira le 1er février 2023. Réalisé par Guillaume Canet, qui sera à la fois derrière et devant la caméra dans le costume d'Astérix, ce nouvel épisode promet du grand spectacle. Pour la première fois le film ne sera pas basé sur une BD, mais sur une histoire totalement inédite imaginée par Philippe Mechelen et Julien Hervé.

Le pitch ? Après le coup d'État d'un certain Deng Tsin Qin qui a renversé l'impératrice, la princesse chinoise Fu Yi débarque dans le village gaulois pour demander de l'aide. Elle compte sur les irréductibles Gaulois, dont la réputation est connue jusqu'à Shanghai, pour lui venir en aide. Comme l'a confié Guillaume Canet au JDD, ce nouvel opus se veut à mi-chemin entre... Braveheart et Tigre & Dragon !?