VIDÉO - François Civil : "Bac Nord montre des zones de Marseille abandonnées par la République"

En salles depuis mercredi dernier, Bac Nord met en scène un groupe de policiers franchissant la ligne jaune dans leur lutte contre les trafics de stupéfiants qui gangrènent les quartiers populaires de Marseille. Si les faits se déroulent en 2012, la tension n’y est hélas pas retombée, comme en témoigne la multiplication récente des règlements de compte. Ce week-end, quatre jours après la mort d’un adolescent près d’un point de vente de drogue, trois hommes ont été tués dans la cité phocéenne.

Pour François Civil qui incarne Antoine, un jeune flic né dans les quartiers Nord, le film de Cédric Jimenez offre un regard inédit sur une situation souvent résumée par de tristes chiffres dans les médias. "Avec ce film, on est à hauteur d’homme. On raconte une histoire", souligne l'acteur auprès de LCI. "Et on essaie de montrer sans prendre parti la complexité de ces vies, de tous côtés confondus, et surtout l’abandon total qu’il y a sur ces zones où la République n’est plus présente. Les habitants des quartiers sont abandonnés. Les flics qui y travaillent, mais aussi le personnel soignant, les pompiers. Tout le monde."