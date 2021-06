L'actrice Doria Tillier sera la maîtresse de cérémonie du 74e Festival de Cannes

Deux ans après Edouard Baer, c'est à Doria Tillier que Canal + a confié le soin d'animer les cérémonies d'ouverture et de clôture du 74e Festival de Cannes, les 6 et 17 juillet prochains, annonce la chaîne dans un communiqué. Une petite consécration pour l'ancienne Miss météo du "Grand Journal", devenue l'une des comédiennes les plus appréciées du cinéma français.

Doria Tillier, 35 ans, a été nommée à deux reprises pour le César de la meilleure actrice pour ses rôles dans Monsieur et Madame Adelman et La Belle Epoque de Nicolas Bedos. On la reverra le 30 juin prochain dans Présidents, la comédie d'Anne Fontaine où elle incarne la compagne chanteuse d'un ancien chef de l'État interprété par Jean Dujardin.