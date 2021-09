I am Greta, un documentaire engagé sur une activiste hors du commun

Mis en relation avec la jeune fille et sa famille par une connaissance, le réalisateur suédois Nathan Grossman, qui avait déjà participé à la réalisation d'un documentaire biographique sur le joueur de foot Zlatan Ibrahimovic, a suivi Greta Thunberg dès le début de ses manifestations devant le parlement suédois, en 2018. De la conférence de Katowice sur les changements climatiques (COP24), où elle est invitée en décembre 2018, au sommet des Nations Unies sur l'action climatique, à New York, en août 2019, où elle se rendra en voilier, le documentaire met en lumière l'éclosion de cette figure écologiste, toujours sous l'aile bienveillante de son père, Svante.

Mais au-delà des joies et des victoires de Greta Thunberg, Nathan Grossman partage aussi ses colères et ses angoisses. Car la mission dont se sent investie l'adolescente se transforme vite en véritable sacerdoce. Alors que la jeune fille s'escrime à répéter, avec de plus en plus de véhémence, les mêmes discours alarmistes, elle se rend peu à peu compte de leurs faibles répercussions sur les décideurs.

En témoigne une séquence ahurissante à la Commission européenne, où Jean-Claude Juncker qui, pour répondre à l’appel de l'activiste à agir, se met à disserter sur l'harmonisation à l'échelle européenne des chasses d'eau. "Ils disent tous : c'est génial que tu sois là, mais ils ne font rien. J'ai l'impression que tout le monde joue un rôle et fait semblant", se désole l'adolescente dans le documentaire.