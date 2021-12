"Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon dieu ?" : découvrez la première bande-annonce

40 ans de mariage, ça se fête… Et les enfants de Claude et Marie Verneuil ont vu les choses en grand, à en croire la bande-annonce de Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu. Écrit et réalisé, comme les deux premiers volets, par Philippe De Chauveron, ce troisième devrait réserver son lot de quiproquos puisqu’en plus de la famille Koffi, ce sont tous les parents des gendres qui vont débarquer à Chinon.