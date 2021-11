Olivier Saladin et Lorella Cravotta : deux ex-Deschiens en liberté dans le féroce "Oranges Sanguines"

De 1993 à 2002, ces deux comédiens de théâtre se sont invités dans les foyers avec "Les Deschiens", la cultissime série courte de Jérôme Deschamps et Macha Makaïeff, diffusée sur Canal +. Aux côtés de François Morel, Yolande et autre Bruno Lochet, ils ont campé ces personnages délicieusement kitsch, s’exprimant face caméra dans des situations frisant l’absurde lorsqu'ils vantent les mérites du Gibolin, un mystérieux produit miracle entré comme eux dans la culture populaire…

"Ça fait 30 ans qu’on fait le couple. Il faut croire qu’on a des physiques qui vont bien ensemble", constate Olivier Saladin. "T’en as peut-être marre ?", s’inquiète Lorella Cravotta. "Non, ça va", répond son complice en faisant la moue. Ensemble, ils font des merveilles dans Oranges Sanguines, la comédie déjantée de Jean-Christophe Meurisse, en salles le 17 novembre. Ils y incarnent deux retraités surendettés qui participent à un concours de danse rock n’roll pour rembourser leur banque. C’est drôle, c’est cruel, c’est tendre aussi. Et au fond pas si éloigné du phénomène qui les a fait connaître.

"On s’était rencontrés avant, en 1987 je crois, déjà dans un spectacle de Deschamps et Makaïeff", se rappelle Lorella Cravotta. "On n’était pas mariés mais on m’appelait déjà Madame Saladin !". De la scène au petit écran, le transfert va propulser ces deux comédiens dans une autre dimension. "Disons que ça nous a donné une visibilité", tempère Olivier Saladin. "Au théâtre, on peut jouer des années et des années et les gens vous demandent : 'Qu’est-ce que vous faites en ce moment ?'. Alors qu’on est tout le temps sur les routes", soupire-t-il.

Sa partenaire livre, elle, cette anecdote savoureuse : "Je me rappelle, j’étais à la Tate Gallery à Londres, j’admirais un magnifique Turner, et là j’ai vu un groupe scolaire arriver. En m'apercevant les gamins ont arrêté de regarder les tableaux et se sont mis à hurler : 'C’est une Deschiens, c’est une Deschiens !'. Et j’étais extrêmement gênée." Amusé, Olivier Saladin se tourne vers nous et balance : "Moi j’ai dû arrêter le camping. Mais comme je n’étais pas assez riche pour aller à l’hôtel, je me suis retrouvé à la rue !".