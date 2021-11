"Harry Potter" : les acteurs de la saga se retrouvent pour un épisode anniversaire diffusé le 1er janvier

En 20 ans, Harry Potter a d'ores et déjà battu tous les records. Les huit films ont rapporté plus de huit milliards de dollars au box-office, et plus de 500 millions d'exemplaires des livres ont été vendus. Preuve de la réussite internationale de la série littéraire adaptée au cinéma, les livres ont été traduits dans 80 langues différentes... dont le breton.

Avant le 1er janvier 2022 et la diffusion de cet épisode inédit, il n'est pas trop tard pour vous remettre dans le bain, voire vous lancer dans cet univers. Mais ne patientez pas trop : pour lire l'entièreté de la saga, comptez une soixantaine d'heures, et une vingtaine pour regarder tous les films.