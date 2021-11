Adam Driver ("House of Gucci") : "Lady Gaga est la meilleure partenaire possible"

Ce mercredi 24 novembre scellera ses retrouvailles avec le réalisateur britannique qui a fait appel à lui pour House of Gucci, son thriller familial au casting cinq étoiles mêlant luxe, glamour et meurtre inspirée d'une histoire vraie. L'acteur américain prête ses traits à Maurizio Gucci, abattu en 1995 à l'âge de 46 ans par un tueur à gage engagé par son ex-femme Patrizia. Au lendemain de l'avant-première londonienne de House of Gucci, c'est un Adam Driver très posé qui a répondu à nos questions par Zoom.

Seriez-vous d’accord si je disais que House of Gucci est moins une histoire de crime que l’histoire d’une femme qui tente de se faire un nom dans un monde d’hommes ?

Vous pouvez le dire. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Mais je suis sûr que c'est une interprétation, bien sûr. J'essaie de ne pas trop m'impliquer dans ce que racontent les films, dans ce qu'ils signifient ou non. Ce n'est pas quelque chose que je peux jouer quand on fait une scène. Donc ce qu'ils peuvent apporter en plus à mon esprit ensuite, ce n'est pas ma responsabilité. C'est celle de Ridley. Enfin, pas vraiment en fait. Nous sommes tous différents. Nous ne vivons pas dans la salle de cinéma. Nous avons des expériences à l'extérieur et nous les apportons au cinéma ou partout où on regarde les films. Donc c’est difficile. Je ne veux pas dire à quelqu'un ce qu’un film est ou non, parce que c'est différent pour nous tous.

Maurizio a du mal à s’approprier son nom et son identité en tant que Gucci. J’ai l’impression que c’est quelque chose qu’il partage avec d’anciens personnages que vous avez joués, qui luttent aussi pour s’approprier qui ils sont. D’Adam dans Girls à Kylo Ren dans Star Wars, même Charlie dans Marriage Story ou Zimmerman dans BlackKklansman. Est-ce que ce conflit interne, cette question de l’identité est déterminante quand vous choisissez un rôle ?

Non, mais c'est un point intéressant. On peut s’y identifier. Je n'ai jamais fait ce lien. J'entends ce que vous dites, mais ce n'est pas quelque chose de conscient. Je ne me dis pas que je vais partir en tête de personnages qui ont un complexe identitaire. Mais je m'intéressais vraiment à Ridley. On venait de travailler ensemble sur Le dernier duel et il m'a envoyé ce truc. Et ça semblait être un personnage qui, vous avez raison, est un peu en train de se battre contre sa génétique, ce que je trouve intéressant. C’est quelqu'un qui est très conscient de son éducation. J'ai l'impression qu’on se retrouve tous dans cette idée. Les erreurs que j'ai commises sont-elles prédéterminées par la biologie ou est-ce que j'ai le contrôle sur mes propres choix ? J'ai l'impression que ce n'est jamais vraiment une seule chose. Mais c'est certainement un thème dans ce film.