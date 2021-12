Ariana DeBose ("West Side Story") : "Être la Anita de Steven Spielberg, c’est très spécial"

Elle était venue danser ce jour-là, rien de plus. Un caractère bien affirmé qui n'a rien à envier à celui de son personnage. Aux côtés de la débutante Rachel Zegler dans le rôle de Maria, l'actrice américaine de 30 ans mène les troupes pendant plus de 2 heures 30 à l'écran. Déjà nommée pour un Tony Award par le passé, la star de Broadway pourrait bien décrocher une nomination aux Oscars. Jusqu'à répéter l'histoire de son aînée Rita Moreno, première hispanique de l'histoire à remporter une statuette dorée en 1962 ?

Sur votre compte Instagram, vous vous décrivez non pas comme Anita mais comme "la Anita de Spielberg". Pourquoi est-ce le rôle de rêve pour vous ?

Oh mon Dieu, pour plusieurs raisons. West Side Story est une œuvre incroyable. Je pense qu'Anita est également l'un des meilleurs personnages jamais écrits pour une femme. Et pour moi, être la Anita de ce réalisateur en particulier, c’est quelque chose de très, très spécial. Il n’est pas seulement l’un des meilleurs réalisateurs de son époque, il est l’un des meilleurs de l’histoire. Qu’il me confie cette incroyable responsabilité, c’est l’un des plus grands honneurs de ma carrière jusqu’à présent.

Vous avez déclaré plusieurs fois "être l’Amérique". "Je suis une afro-latina queer et métisse qui s’identifie comme noire. J’appartiens à toutes les communautés marginalisées", avez-vous souligné dans le magazine Out. "America" est l’une des chansons les plus cultes de West Side Story et elle résonne toujours autant avec le monde d’aujourd’hui. Que représente-t-elle pour vous ?

J'adore la façon dont la chanson invite à la conversation. Deux choses doivent pouvoir coexister. L’Amérique pour Anita, c’est une terre de possibilités où vous pouvez poursuivre le rêve américain. Et pour son fiancé Bernardo, c'est un endroit où il est venu chercher une vie meilleure mais où il a trouvé plus de résistance. On lui a dit qu'il n'était pas accepté et la vie est en fait très difficile. Et tout ça est toujours vrai aujourd'hui. Pour certaines personnes dans ce pays, la vie est belle et merveilleuse. Les opportunités sont nombreuses. D’autres ont l'impression de marcher dans la boue tous les jours. Ils se sentent très opprimés pour une raison ou une autre. C'est pour ça que j'adore cette séquence dans le film. Elle vous permet d'initier cette conversation par le biais de la chanson. Vous pouvez ressentir l'importance du sujet, mais vous pouvez également ressentir la joie. Encore une fois, ce sont deux choses qui coexistent au même moment.