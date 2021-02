Jean-Pascal Zadi nommé aux César 2021 : "Sortir 'Tout simplement noir', c’était un acte politique !"

Je dirais même que c’était une bonne chose de sortir à ce moment-là parce que ça a égayé l’été. L’ambiance en France était hyper morbide, les gens ne voulaient pas sortir de chez eux… Je pense même que c’était un acte politique. Dans le sens aussi où il fallait avoir des couilles : on ne savait pas si le public serait au rendez-vous ! C’est fou, mais je dirais même que c’est là que le cinéma prend tout son sens. La société est morose, elle est dans une mauvaise vibe. Et nous on a dit "Bam ! Venez, on sort un film et on rigole tous ensemble !".

Ça fait très plaisir, oui. Je le reçois comme un encouragement, un message très positif en tout cas. Quand on se lève du mauvais pied, et qu’on reçoit une nouvelle comme ça, la journée s’annonce beaucoup mieux !

C’est l’un de succès inattendus de 2020. Dans Tout simplement noir, co-réalisé par John Wax, Jean-Pascal Zadi se met en scène dans la peau d’un comédien un brin loser qui tente d’organiser une marche des Noirs avec l’aide de ses copains du showbiz. Sorti le 8 juillet dernier, ce vrai-faux documentaire à la fois drôle et politique a réuni plus de 700.000 spectateurs dans un contexte difficile. Nommé au César du meilleur premier film et de la révélation masculine, il a livré sa première réaction à LCI.

Le regard change. Quand on regarde la liste des acteurs et qu’on ne voit que des Blancs, on se dit qu’il y a peut-être un problème - Jean-Pascal Zadi

Vous êtes nommé au César du meilleur espoir masculin à 40 ans passé. Il était temps, non ?

(Rires). Pour moi ce n’est pas une question d’âge. Révélation, ça veut dire que c’est le moment où tu révèles. On peut se révéler à 50 ans ou à 60 ans ! Moi, il se trouve que c’est arrivé à 40 ans parce que j’ai eu un chemin atypique.

C’est vrai que vous avez toujours voulu tourner vos propres films, vos propres histoires, à votre manière…

C’est clair. D’ailleurs, cette nomination je ne la prends pas personnellement. Je la prends pour tous les gens qui ont galéré, qui ont même fait des trucs nuls avant. C’est la preuve qu’il faut continuer, qu’il ne faut pas avoir peur de douter parce qu’à un moment donné viendra l’éclair. Ça fait un peu Cabrel ce que je viens de dire, non ? (Rires).

Ces nominations renvoient aussi au discours du film. Avec la jeune Fathia Youssouf dans Mignonnes, vous êtes deux comédiens noirs en lice cette année. C’est encore trop peu ?

Je ne suis pas dans ce truc de vouloir forcer absolument la représentation. Ce qui est bien, finalement, c’est que nous sommes deux. Ça prouve que le regard change. Quand on regarde la liste des acteurs et qu’on ne voit que des Blancs, on se dit qu’il y a peut-être un problème. Je prends ça comme un bon point de départ. C’est comme #MeToo. Même si on n’est pas un agresseur sexuel, on fait attention à son comportement avec les meufs. De même qu’il y a des blagues qu’on n’ose même plus faire. Pour revenir à ces deux nominations, c’est déjà pas mal. Peut-être qu’il y en aura plus l’année prochaine. Mais moi je me rappelle de l’époque où il y en avait zéro !

En cas de victoire, c’est ce que vous direz dans votre discours ?

On n’en est pas là ! Non, si je gagne j’essaierais de dire quelque chose qui me ressemble.