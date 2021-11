JoeyStarr ("Suprêmes") : "Si tu m’avais dit à l’époque que NTM aurait un biopic, je t’aurais ri au nez"

JoeyStarr : Quand j’ai rencontré Audrey la première fois, très honnêtement – et je ne dis pas ça parce qu'elle est là , - je pense que ça a été fluide tout le temps entre nous. Donc c'est le résultat de tout ça. Elle a été très convaincante tout de suite, dans son approche, dans la pertinence de ce qu'elle voulait faire avec cette idée de pas juste raconter l'épopée du groupe mais de la contextualiser avec l'époque. J'ai immédiatement été conquis par ça et je demandais à voir. On a eu deux ou trois rendez-vous pour qu’elle me raconte un peu tout ça. J'ai eu envie de lui filer les clés du vaisseau tout de suite.

Une scène en particulier semble être un déclic pour le personnage de Didier/JoeyStarr. Ils sont dans un hôtel en province pendant leur tournée et il se retrouve face à un jaguar. Que symbolise cette rencontre ?

Audrey Estrougo : Comme c'est une fiction du réel, c'est donc aussi une fiction. Évidemment qu'il n'a jamais croisé un jaguar dans une chambre d'hôtel.

JoeyStarr : Qu’est-ce que t’en sais ?

Audrey Estrougo : Oui, qu'est-ce que j'en sais? Mais je sais où sont les jaguars et j’ai fait des déductions comme ça.

JoeyStarr : Mais grâce aux opioïdes…

Audrey Estrougo : … on peut voir beaucoup de choses. Là, je rentre dans la construction du mythe. C’est un film sur la vie de Didier, il y a ce personnage de JoeyStarr et ce mythe de jaguar/Gorgone qui fait partie du folklore de JoeyStarr. Suprêmes, c'est l'histoire de Didier et Bruno qui deviennent JoeyStarr et Kool Shen. Et on voit bien que dans sa création, dans son cheminement. Il y a aussi ce moment où il va se mettre à rugir, à sortir sa colère, sa douleur, à se façonner avec ça aussi et à avancer. La fantaisie cinématographique a été le moyen de le symboliser et de le raconter.

Que penserait le jeune Didier qui galérait en 1989 du Didier de 2021 qui fait la promotion du film qui raconte le tournant de sa vie ?

Je pense qu’il retournerait au café (il rit). C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer. On était tellement bien dans notre crasse, dans ce qu’on faisait. On s’accomplissait, on grandissait grâce à ça. On ne se projetait pas. C'est marrant parce qu’on avançait en regardant ni dans le rétro, ni dans le pare-brise. On était vraiment sur l'instant présent. Si tu m’avais dit qu’on aurait un biopic, je t’aurais ri au nez. Quand on a dû nous expliquer ce qu'était un clip, que ça allait être un objet promotionnel qui allait rayonner plus que nous, on s’est dit : "Ah bon ? Non, ce n’est pas possible". C'est peut-être pour ça aussi qu'on n’a jamais dit oui au biopic. On le vivait bien, on le vivait pour nous, avec l'impression de montrer tout ce qu'il y avait à montrer en montant sur scène ou au travers des interviews.