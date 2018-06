Cinéma : Kad Merad et Malik Bentalha à l'affiche du film "Le Doudou"

Le doudou est un objet fétiche dont les enfants ne peuvent pas se passer. Et cela devient un véritable cauchemar quand on ne le retrouve pas. Dans leur nouveau film intitulé "Le Doudou", Kad Merad incarne un papa poule aux cotés de Malik Bentalha pour retrouver le doudou de sa fille. Une aventure endiablée et un peu exagérée dans laquelle les deux acteurs jouent ensemble pour la première fois. A voir dans les salles à partir de ce 20 juin.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 15/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 15 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.