Omar Sy signe un deal historique avec Netflix pour produire et jouer dans des films originaux

Entre Omar Sy et Netflix, l'histoire d'amour continue. Après avoir fait un carton avec Lupin, le comédien français et la célèbre plateforme américaine ont signé un contrat pluriannuel pour la création de contenus originaux. Comme l'a révélé Variety, Omar Sy produira des films via sa boîte de production dans lesquels il jouera également. C'est le premier partenariat de la sorte pour un talent français. Un accord similaire a été passé il y a un mois entre Netflix et Vanessa Kirby (The Crown).

“J’ai fait l’expérience de la collaboration de Netflix avec les artistes et de leur passion pour apporter des histoires uniques et diverses dans les foyers du monde entier”, a déclaré Omar Sy dans un communiqué. “Je suis très heureux d’avoir l’occasion de prolonger cette coopération et je me réjouis de cette nouvelle étape de notre parcours commun”.