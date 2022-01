Gilles Lellouche dans "Adieu Monsieur Haffmann" : "Il faut savoir regarder la part sombre de notre Histoire"

En fait il m’a teasé un peu le truc. Il m’a dit qu’il était en train d’écrire un film dont le sujet était un peu particulier, qu’il pensait à moi et qu’il allait me le faire lire bientôt. Il m’a fait une sorte de petite mise en scène assez adroite qui m’a alléchée, quoi ! Et puis un jour il m’a appelé pour me dire que le scénario était prêt, qu’il l’avait fait lire à Daniel Auteuil qui lui avait dit oui la veille en deux heures. Il m’a dit : 'Je te l’envoie et tu vas voir, le personnage est un petit peu particulier, n’en prend pas ombrage'. Mais je n’y ai absolument pas pris ombrage. J’y ai surtout lu et vu une mécanique scénaristique implacable, un grand sujet et un grand personnage. Même si c’est un sale enfoiré, c’est quand même un beau personnage de cinéma.

Si Fred Cavayé vous l’a proposé, c’est peut-être parce que vous avez un capital sympathie qui rend l’évolution du personnage inattendue, non ?

Absolument. Fred me connaît. Il a dû certainement entrevoir ma nervosité parfois, et un côté peut-être plus dur que ce que les gens perçoivent de moi. En fait je ne sais pas si les gens me perçoivent comme quelqu’un de doux. Mais de prime abord, c'est peut-être pour ça que j’ai pu faire mal de meilleurs copains, des choses comme ça. Je n’ai pas vu la pièce. Mais je pense qu’il y a un truc de cet acabit-là. C’est-à-dire un homme ordinaire dont on ne peut pas imaginer la noirceur. Et qui se révèle sombre, fourbe et vil, en fait.

François Mercier, c’est vraiment un homme comme vous et moi ?

Oui, je crois. Ce type, à l’origine, c’est un amoureux transi. Qui est un complexé. Complexé par sa vie, complexé parce qu’il ne parvient pas à offrir la vie qu’il voudrait à sa femme. Complexé peut-être par son manque d’ambition et de talent. Il travaille pour Monsieur Haffmann, qui est un bijoutier dont les gens s’arrachent les créations. Et lui, il est laborieux. C’est un petit gars, mais c’est un mec bien, qui reste à sa place. Et puis il y a un pacte, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale. Un pacte avec le diable.