"La réalité, c’est ce film" : Marine Le Pen applaudit le polar marseillais "Bac Nord"

Inspirée de faits réels, survenus en 2012, Bac nord met en scène une équipe de policiers qui franchit la ligne jaune dans sa lutte contre les trafics qui gangrènent les quartiers nord. Très médiatisée à l’époque, cette affaire a donné lieu récemment à sept relaxes et des peines avec sursis pour onze prévenus. Elle sera jugée en appel dans quelques mois.

Le soutien de Marine Le Pen à Bac Nord fait écho à la polémique survenue en mai dernier lors de sa présentation hors compétition au Festival Cannes. "Peut-être que je vais voter Le Pen après ça", avait lancé un journaliste irlandais de l’AFP à l’équipe du film en conférence de presse, lui reprochant de représenter les habitants des cités comme "des bêtes".

"C'est une vision qu’on a toujours dans les médias français : les zones où on ne peut pas passer, les zones hors de la civilisation, les zones où il faut réimposer la loi française", avait-il expliqué. "Le film est super, mais il y a un problème, là. On est dans une année d’élection. Et j’étais gêné. Vraiment gêné. Et je n’étais pas le seul."