VIDÉO - L'interview "family" d'Alexandra Lamy : "Avec ma sœur, on se dit tout !"

Et si en vous réveillant un matin, vous vous retrouviez dans le corps de l’un de vos enfants ? Et le surlendemain dans celui de votre conjoint ? Et ainsi de suite jusqu’à perdre tous vos repères, ou presque ? C’est ce drôle de cauchemar que vivent Sophie et Alain, les parents un peu paumés incarnés par Alexandra Lamy et Franck Dubosc dans Le Sens de la famille, la comédie fantastique de Jean-Patrick Benes, en salles ce mercredi.