Cinéma, le tour du monde d'un Fakir

Le film "L'Extraordinaire voyage du Fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA" va sortir mercredi 30 mai 2018 dans les salles obscures. Cette comédie raconte un tour du monde emboîté dans une armoire Ikea sans papier et sans argent. C'est une sorte de conte moderne tirée d'un best-seller de 2013. Pour l'adapter au cinéma, vingt nationalités ont été impliquées.



