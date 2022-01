"L’Événement" triomphe aux Lumières : un avant-goût des prochains César ?

Lundi soir, les Lumières ont également accordés trois prix à Annette, la comédie musicale de Leos Carax. Celui de la meilleure réalisation, celui de la meilleure photo pour la chef-opératrice Caroline Champetier et de la meilleure bande originale au duo américain The Sparks, co-scénariste du film qui raconte l’histoire d’amour tragique entre une star du stand up, jouée par Adam Driver, et une cantatrice interprétée par Marion Cotillard.