Pedro Almodóvar à la rencontre du public : "J'adapte les rôles à mes acteurs, comme un vêtement"

Janis demande à Arturo, un anthropologue judiciaire marié dont elle va tomber enceinte, d’exhumer les restes de son arrière-grand-père qui a été enterré dans une fosse commune aux débuts de la guerre civile. Un sujet encore tabou de l’autre côté des Pyrénées, 85 ans après les faits. "Le personnage d’Ana, l’autre mère du film, prononce une phrase qui est quasiment un slogan pour la droite espagnole aujourd’hui : 'Ouvrir les fosses communes ne ferait que rouvrir de vieilles blessures'", poursuit Pedro Almodóvar, notant que "depuis quatre, cinq ans, l’Espagne a pour la première fois un parti d’extrême-droite". "Avec intensité et de façon récurrente, il essaie de réviser l’histoire en fonction de son idéologie franquiste. Non seulement ils ne condamnent pas le franquisme, mais ils s’en réclament", insiste-t-il.

Et dit avoir "honte" que le monde découvre que son pays n’ait pas encore fait la paix avec son passé. "C’est pour ça que l’excavation des fosses communes est une question urgente. C’est une dette morale qu’a la société espagnole envers les victimes et leurs familles. J’ai l’impression que tant que cette dette ne sera pas réglée, nous ne pourrons pas refermer la page de la guerre civile", souligne le cinéaste qui ne pouvait traiter de ce sujet brûlant qu’avec l’aide de sa muse.

Madres Paralelas marque la septième collaboration entre Pedro Almodóvar et Penélope Cruz. "Janis est sans doute le personnage le plus complexe qu’elle ait jamais joué", estime-t-il, racontant qu’il "adapte naturellement sa manière de réaliser à ses acteurs". Il dit de sa star qu’elle "gagne en confiance au fur et à mesure des répétitions". "Dès qu’elle touche son personnage, elle est capable des choses les plus extraordinaires", ajoute-t-il. Ensemble, ils ont appréhendé ce film "comme une pièce de théâtre, qu’ils ont répétée trois fois en entier avant de tourner".

Antonio Banderas, son autre muse à l'affiche de son précédent projet, est lui plus "instinctif", avec une "spontanéité presque animale". Pedro Almodóvar confesse aussi "adapter le rôle aux acteurs, comme un vêtement". Et donne l’exemple d’une scène d’Attache-moi entre Victoria Abril et l’acteur espagnol. "Elle pleurait très bien, lui très mal. Il pouvait transmettre une grande émotion, mais pas une émotion liquide", se souvient-il, provoquant les rires. Lors de leurs retrouvailles sur Douleur et gloire près de 30 ans plus tard, il décide donc de ne pas lui demander de pleurer. Sauf qu’à sa grande surprise, "les larmes sont montées aux yeux d’Antonio". "Pas celles qui coulent, celles qui restent au bord des cils. Ce sont celles que capte le mieux la caméra", s’enthousiasme-t-il. Un changement qu’il attribue aux trois chirurgies cardiaques subies par la star de Zorro deux ans plus tôt. "Les médecins sont intervenus sur la fabrique des émotions", note-t-il avec la poésie qui le caractérise.