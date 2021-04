Déconfinement : quels films à l’affiche pour la réouverture des cinémas le 19 mai ?

Reste que plusieurs distributeurs ont déjà annoncé leur intention d’occuper le terrain. Le 19 mai on pourra donc découvrir plusieurs nouveautés comme Mandibules, la comédie déjantée de Quentin Dupieux avec Adèle Exarchopoulos et Grégoire Ludig.

Le 19 mai, on pourra également (re)voir des films sortis avant le reconfinement comme Adieu les cons d’Albert Dupontel, le grand gagnant des derniers César ; Drunk de Thomas Vinterberg avec Mad Mikkelsen, lauréat du César et de l’Oscar du meilleur film étranger ; ADN de et avec Maïwenn ; Poly avec François Cluzet ; Michel-Ange d’Andrey Konchalovsy et 100% loup de Alexs Stadermann.