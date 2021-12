Marion Cotillard nommée aux Golden Globes pour son rôle dans "Annette"

Dans cette catégorie, elle sera opposée à Jennifer Lawrence dans Don’t look up, Emma Stone dans Cruella, Rachel Zegler dans West Side Story et la chanteuse Alana Haim dans Licorice Pizza.

La Française a été nommée deux ans plus tard pour Nine de Rob Marshall mais c’est Meryl Streep qui avait été récompensée pour Julie et Julia. Elle a également été nommée en 2013 dans la catégorie meilleure actrice dans un film dramatique pour De rouille et d’os de Jacques Audiard, mais le trophée était allé à Jessica Chastain pour Zero Dark Thirty.

La 79e cérémonie des Golden Globes se tiendra le 9 janvier prochain à Los Angeles. Belfast de Kenneth Branagh et The Power of The Dog de Jane Campion arrivent en tête des nominations avec sept citations chacun.