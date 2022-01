La chanson du film d'animation "Encanto" détrône "Libérée, délivrée", l'hymne de "La reine des neiges"

C'est un succès surprise. Neuf ans après le succès mondial de Let it Go (Libérée, délivrée), le tube de La Reine des Neiges, une nouvelle chanson tirée d'un film de Disney fait fureur. D'après le New York Times, We Don’t Talk About Bruno (Ne parlons pas de Bruno) se classe parmi les titres les plus écoutés en ce moment sur les applications Spotify, Apple Music et iTunes aux États-Unis.