Oscars 2021 : "Nomadland", ou le triomphe d’un film qui consacre la fin du rêve américain

C’est un triomphe sans surprise, mais symbolique à plus d'un titre. Après avoir remporté le Lion d’or à Venise en septembre dernier, le Golden Globe du meilleur film dramatique et de la meilleure réalisatrice en février, et une pluie d’autres récompenses ces dernières semaines, Nomadland a raflé dimanche 3 statuettes lors de la 93e cérémonie des Oscars. Son auteure, la Chinoise installée aux États-Unis Chloé Zhao, est la première Asiatique à être désignée meilleure réalisatrice. Et seulement la deuxième femme à s’imposer dans cette catégorie après Kathryn Bigelow pour Démineurs, en 2010. Sa vedette, Frances McDormand, a elle remporté son troisième trophée après ceux glanés pour Fargo (1997) et Three Billboards (2018).

Nomadland, c’est la libre adaptation du livre du même nom de la journaliste Jessica Bruder, consacré aux laissés pour compte de la crise financière de 2008. De l’enquête à la fiction, la réalisatrice de The Rider a imaginé le personnage de Fern, interprétée par Frances McDormand. Après la mort de son mari et la fermeture de l’usine où ils ont travaillé ensemble à Empire, dans le Nevada, cette sexagénaire sans enfant vend ses biens et s’achète un van pour prendre la route, à la recherche d’un emploi. "I’m not homeless. I’m just houseless" (Je ne suis pas sans abri, je suis juste sans maison), explique-t-elle à une fillette qui l’interroge sur sa situation. Difficile de faire un meilleur résumé.