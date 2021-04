Oscars 2021 : pourquoi la Chine boycotte la victoire de Chloé Zhao, réalisatrice de "Nomadland"

Interrogée par le magazine FilmMaker sur la résonance personnelle de son premier pays, Les Choses que mon frère m'a apprises, consacrée à une adolescente élevée dans une réserve indienne, Chloé Zhao expliquait : "Tout remonte à l’époque où j’étais adolescente en Chine, vivre dans un lieu où il y a des mensonges partout. Je recevais beaucoup d’informations qui étaient fausses durant ma jeunesse, et je suis devenue très rebelle vis-à-vis de ma famille et de mon héritage. Je suis allée en Angleterre et soudain, j’ai réappris mon histoire."

Il n’en fallait pas plus à certains pour qualifier Chloé Zhao de "traîtresse" et réclamer l’interdiction de Nomadland en Chine, quand bien même le film, tourné aux États-Unis, raconte les conséquences de la crise des subprimes sur la vie quotidienne de centaines de milliers d’Américains, contraint de vivre sur les routes à la recherche d’un travail à l’âge où d’autres, plus chanceux, coulent une retraite paisible au soleil de la Floride.

Ces dernières semaines, Chloé Zhao s’est bien gardée de commenter la polémique, préférant sans doute se focaliser sur les bonnes ondes qui entourent son film et sa carrière Outre-Atlantique. Après trois réalisations à petit budget – Nomadland n’a coûté que 5 millions de dollars – elle a été choisie par Disney pour mettre en scène The Eternals, l’adaptation d’une BD Marvel avec Angelina Jolie et Salma Hayek.

Dimanche, lors de son discours de remerciements, elle a clairement fait allusion à ses origines, citant un poème que son père, un industriel chinois, lui lisait lorsqu’elle était petite. "La première phrase, c’était : ‘les gens naissent foncièrement bons (…) J’y crois toujours aujourd’hui. Même si parfois les choses ont l’air différentes, j’ai toujours vu de la bonté dans les gens que je rencontrais, partout dans le monde." À bon entendeur…

Si Chloé Zhao semble être, bien malgré elle, la principale responsable du boycott des Oscars par la Chine, la nomination dans la catégorie meilleure court-métrage documentaire de Do Not Split, un film racontant la répression des manifestants pro-démocratie à Hong-Kong, en 2019, n’a pas non plus aidé. Rappelons que dans cette catégorie c’est Colette, le film d’Anthony Giacchino consacré à la résistante française Colette Marin-Catherine, qui a été sacré.