VIDÉO - Dézingué par la critique, Kev Adams poste sur Instagram un sms de soutien de… sa grand-mère

Face à ces critiques cinglantes, le comédien a pu compter sur le soutien sans faille de… sa grand-mère, comme il l’a révélé sur son compte Instagram, relate Public. Kev Adams a posté en story une capture-écran du message qu’elle lui avait envoyé. "Ça m'énerve ces critiques mais je sais que tu as du recul là-dessus. Ne leur en veux pas, les critiqueurs sont souvent jaloux ou aigris, ce n'est pas de leur faute ! N'oublies jamais que ça reste un avis chéri, pas un fait", dit-elle dans un premier temps. Avant d’ajouter. "Nourris-toi du positif de chaque avis et n'écoute que ton cœur. Tu as un métier fantastique qui t'offre cette opportunité de mettre un sourire sur des visages. Tu me rends heureuse et tu rends beaucoup de personnes heureuses."