Jennifer Hudson : "On ne peut que penser à Aretha Franklin en pensant au mot respect"

Qu’est-ce qui fait d’Aretha Franklin l’icône que nous connaissons ?

Oh, tellement de choses. Et j'ai l'impression que le film le reflète encore plus. Le fait qu’elle mette sa vérité dans sa musique, qu’elle soit suffisamment audacieuse pour être qui elle était dans le monde dans lequel elle a grandi. Je trouve ça tellement honorable et on peut tellement se reconnaître en elle. Je pense que c'est pour ça qu'elle est intemporelle et a tant résonné en nous. Beaucoup d'entre nous qui n’étaient pas nés à ce moment-là ne la connaissent qu'à travers sa musique et l'aiment pour ça. Mais quand on voit le film et quand on sait quel était le coût de tout ce qu'elle représentait à l’époque, on ne peut que l’aimer et la respecter davantage.

Vous avez eu la chance de la connaître. Y a-t-il un conseil en particulier qu’elle vous a transmis et qui ne vous a pas lâchée pendant tout le tournage du film ?

(Elle réfléchit) Elle m’a dit de garder mes racines et ma base dans ma foi, mais aussi de faire confiance à ma propre voix et de l’embrasser. C’était essentiel pour elle et je le comprends mieux après avoir fait le film parce que ça faisait partie de son parcours. C’est quelque chose qu’elle avait besoin de faire. C’est pour ça qu’elle a toujours insisté pour m’encourager à faire de même.