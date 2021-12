Mort de Jean-Marc Vallée, réalisateur de "C.R.A.Z.Y.", "Big Little Lies" et "Dallas Buyers Club", à 58 ans

Son nom s’affichait au générique des séries les plus percutantes de ces dernières années. Jean-Marc Vallée, réalisateur des sombres Big Little Lies avec Nicole Kidman et Sharp Objects avec Amy Adams, a été retrouvé mort ce dimanche 26 décembre dans un chalet près de la ville de Québec, au Canada, annoncent les médias américains Variety et The Hollywood Reporter. Les causes du décès du cinéaste québécois de 58 ans n’ont pas été communiquées dans l’immédiat. Sa disparition a été confirmée par son collaborateur de longue date, le producteur Nathan Ross.

"Jean-Marc défendait la créativité, l’authenticité et essayait les choses différemment. Il était un vrai artiste, un homme généreux et aimant. Tous ceux qui ont travaillé avec lui n’ont pu que voir le talent et la vision qu’il possédait", écrit Nathan Ross dans un communiqué. "Le maestro va cruellement nous manquer mais il est réconfortant de savoir que son style magnifique et son travail percutant qu’il a partagé avec le monde continuera à vivre", poursuit-il. Né en 1963 à Montréal, Jean-Marc Vallée a étudié le cinéma à l’Université du Québec avant de faire ses débuts derrière la caméra pour des clips musicaux.

Son premier long-métrage, Black List, sort en 1995. Il frappe un grand coup dix ans plus tard avec la comédie dramatique made in Québéc C.R.A.Z.Y. Une révélation encensée par la critique, qui récolte un nombre record de 11 Genie Awards – les César canadiens. Pour son premier film anglophone au cinéma, il transforme Emily Blunt en reine d’Angleterre dans Victoria, les jeunes années d’une reine en 2009. Puis il dirige Vanessa Paradis en français dans Café de Flore en 2011. Deux ans plus tard, Jean-Marc Vallée est aux manettes du projet qui va replacer Matthew McConaughey au centre des discussions à Hollywood.

Dans Dallas Buyers Club, l’ancien joli cœur des comédies romantiques rejoue l’histoire vraie de Ron Woodroof, un électricien séropositif qui contourne le système pour aider des patients atteints du sida à obtenir les médicaments dont ils ont besoin. Nommé six fois aux Oscars, le film en remporte trois dont deux pour les performances de Matthew McConaughey et Jared Leto. Jean-Marc Vallée décroche lui une nomination à l'Oscar du meilleur montage.

En 2017, il se tourne vers le petit écran et adapte avec brio l’œuvre de Liane Moriarty avec David E. Kelley. Portée par un casting d’exception, la mini-série Big Little Lies remporte un Emmy Award et un Golden Globe. Reese Witherspoon, qu’il a déjà mise en scène dans le film Wild, Laura Dern, Nicole Kidman, Shailene Woodley et Zoe Kravitz séduisent public et critiques dans le rôle de mères de famille en apparence parfaites qui se retrouvent mêlées à une affaire de meurtre. Absent pour la saison 2, Jean-Marc Vallée réalise un autre projet phare pour HBO adapté d’un roman à succès : Sharp Objects, avec une Amy Adams plus terrifiante que jamais en jeune femme perdue qui retourne dans la ville de son enfance pour enquêter sur une série de disparitions.

"Choquée par l’annonce de cette mort soudaine", la chaîne HBO a salué chez Jean-Marc Vallée "un talent vraiment phénoménal qui infusait dans chaque scène une vérité sensible et profondément viscérale". Père de deux fils, il avait signé au printemps un accord sur le long terme pour développer des projets avec la chaîne et sa plateforme HBO Max.