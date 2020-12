Cinéma, séries, téléréalité : Disney s’offre les Kardashian et ressuscite Dark Vador AFP / LUCASFILM

NOUVEAUTÉS - La major américaine a annoncé jeudi une liste impressionnante de nouveautés qui viendront nourrir sa plateforme Disney+ et les écrans de cinéma, lorsqu’ils seront de nouveaux accessibles. Avec quelques surprises comme le retour de Dark Vador dans une série dérivée Star Wars et l’arrivée de la famille Kardashian dans une nouvelle téléréalité.

C’est une avalanche de nouveaux films et séries que Disney a dévoilé jeudi soir, lors d’une présentation en ligne destinée aux investisseurs de la major américaine. La firme aux grandes oreilles a confirmé le virage numérique entamé il y a un an avec sa plateforme numérique Disney+, qui se taille la part du lion des nouveautés. Tout en promettant de ne pas délaisser les salles de cinéma avec quelques grandes exclusivités qui leur seront destinées…

L’univers Star Wars

Après avoir fait main basse sur la saga de George Lucas en 2012, Disney en a fait l’une des têtes de pont de ses contenus pour le futur. Jeudi, la major a révélé l’arrivée de pas moins de 10 séries dérivées dans les prochaines années sur sa plateforme, en plus de The Mandalorian, qui connaît un franc succès. L’une d’entre elles est déjà connue puisqu’il s’agit de Obi-Wan qui verra Ewan McGregor reprendra le rôle du maitre Jedi d’Anakin Skywalker dans la deuxième trilogie de George Lucas. Surprise : il sera rejoint par Hayden Christensen qui, plus de 15 ans après La Revanche des Sith, remettra le casque et le costume de Dark Vador. Après une trilogie et deux spin-offs qui ont divisé les fans, Star Wars reviendra également au cinéma sous la direction de Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman. Intitulé Rogue Squadron, le film sera centré sur un pilote de chasse et sera sur les écrans de cinéma à Noël 2023. Si un autre projet a été confié à Taika Waititi (Jojo Rabbit), il ne serait plus question de lancer une nouvelle trilogie. Un pari trop risqué dans le contexte actuel ?

L’univers Marvel

Là aussi ce sont 10 séries qui vont débarquer sur Disney+. Si plusieurs d’entre elles s’apprêtent déjà à sortir comme Wanda Vision en janvier prochain, Falcon et le Soldat de l’hiver en mars et Loki en mai, la major réunira plus tard Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn dans Secret Invasion tandis que Don Cheadle sera le héros de War Machine, consacrée au personnage qu’il incarnait au cinéma auprès d’Iron Man. Comme pour la saga Star Wars, pas question de délaisser le grand écran. Si la sortie de Black Widow a été repoussée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19, pas question de lancer le film interprété par Scarlett Johansson sur Disney+, comme la rumeur a pu circuler ces derniers mois. Sauf rebondissement, il sera en salles le 5 mai prochain. La major a également confirmé la sortie de Black Panther en juillet 2022, précisant que le personnage interprété par le regretté Chadwick Boseman ne serait pas remplacé. Après avoir rajeuni Spider-Man avec Tom Holland – un troisième volet est programmé en décembre 2021 -, le réalisateur Jon Watts sera lui chargé de relancer Les Quatre Fantastiques.

Les films originaux

Contrairement à la Warner, qui a décidé de lancer tous ses prochains en 2021 à la fois en ligne et en salles, Disney a opté pour une solution à la carte. Disney+ aura l’exclusivité de certains titres comme le Pinocchio de Robert Zemeckis avec Tom Hanks dans le rôle de Gepetto ou encore Peter Pan & Wendy avec Jude Law dans le rôle du Capitaine Crochet. Si Raya et le dragon sortira en mars 2021 en même temps en salles et sur Disney+, plusieurs films d’animation dont Lightyear, un préquel des aventures de Buzz l’éclair par les studios Pixar, ou encore le préquel du Roi Lion réalisé par Barry Jenkins (Moonlight) sortiront d’abord au cinéma. Ce sera également le cas pour la suite que plus personne n’attendait ou presque : Indiana Jones 5. L'inusable Harrison Ford reprendra le rôle pour la dernière fois sous la direction de James Mangold, qui remplace Steven Spielberg aux commandes des quatre premiers volets. Le tournage est prévu au printemps prochain, pour une sortie en juillet 2022.

La famille Kardashian

Vous avez bien lu. En septembre dernier, la matriarche Kris Jenner et ses filles annonçaient la fin de l’émission de téléréalité L’Incroyable Famille Kardashian après 14 ans et 20 saisons. Alors que la dernière doit être diffusée l’an prochain sur la chaîne E !, Disney a révélé jeudi avoir signé un méga-deal avec l’intégralité des membres du clan : Kris Jenner donc, mais assi Kim Kardashian West, Kourtney et Khloé Kardashian, ainsi que Kendall et Kylie Jenner. Plusieurs projets sont en cours de développement, le premier attendu pour la fin 2021. Aux États-Unis, il sera diffusé sur la plateforme Hulu et dans le reste du monde sur STAR, une section adulte de Disney+ qui sera proposée aux utilisateurs moyennant une légère hausse de leur abonnement.

