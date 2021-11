"Les Éternels" peuvent-ils être les nouveaux Avengers de Marvel ?

Malgré son casting cinq étoiles mené par Angelina Jolie, Chloé Zhao n’échappe pas au cahier des charges Marvel qui a fait de l’association de grosses scènes d’action, d’effets spéciaux parfois too much et d’un humour à toutes épreuves la recette à suivre. Sauf que la cinéaste chinoise va plus loin en proposant sa propre cosmogonie à partir de l’univers créé par Jack Kirby. Elle nous souffle que Les Éternels "est le film parfait pour nous aider à comprendre le but de notre existence". L’ensemble est dense, parfois inutilement complexe. Mais il remue et nous entraîne dans son sillon pendant 2h37. Sans qu’on ait vu le temps passer. "C’est un film différent des autres Marvel car il est bien plus philosophique et flou sur le plan moral. Je l’ai déjà vu trois fois et à chaque fois, je découvre de nouvelles choses", témoigne Kumail Nanjiani, le plus fun des Éternels qui a posé ses valises à Bollywood.