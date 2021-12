Trois bonnes raisons d'attendre "Rosy", le documentaire bouleversant de Marine Barnérias

Ce qui ne me tue pas me rend plus fort, disait Nietzsche. Véritable force de la nature, Marine Barnérias nous offre un documentaire très personnel qui nous embarque dans son incroyable histoire. La jeune femme de 21 ans revient avec beaucoup de sincérité sur son parcours après avoir découvert qu'elle était atteinte d'une sclérose en plaque et qu'elle finirait probablement sa vie dans un fauteuil roulant. Armée de son téléphone, elle décide de se filmer durant son périple de 9 mois en Asie, sans jamais imaginer que ces images se transformeraient un jour en film.