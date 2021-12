Aurélie Saada, réalisatrice de "Rose" : "Peu importe l'âge, notre désir n'a pas à être tu"

On la connaît comme la moitié du duo Brigitte. Chanteuse aux textes intimes et féministes, Aurélie Saada passe à la réalisation avec Rose, un premier film touchant, généreux et optimiste. Avec douceur et sincérité, elle nous conte l'histoire de Rose (Françoise Fabian), une femme de 78 ans qui, à la mort de son mari, se révèle à elle-même et décide de vivre intensément sans se soucier des autres, à commencer par ses enfants. Une renaissance qui fait écho à celle d'Aurélie Saada, qui ne cesse de se réinventer au gré des épreuves qu'elle traverse. Rencontre avec une artiste qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour en accord avec soi-même.

Qu'est-ce qui a déclenché votre envie de passer derrière la caméra ?

Ça m'a pris par surprise. J'avais déjà réalisé des clips, mais je ne voulais pas être réalisatrice. Et puis, cette histoire est venue m'attaquer. J'ai écrit Rose après un dîner chez moi il y a quelques années où je recevais la dernière grand-mère de ma famille qui venait de perdre son mari. Et à cette même table il y avait Marceline Loridan-Ivens, qui était dans le même convoi pour Auschwitz que Simone Veil. C'était une rescapée de la Shoah qui avait une audace folle, une super vivante qui parlait de sexe et fumait des joints. J'ai vu cette grand-mère être complètement hypnotisé par la vision de Marceline et se demander si la vie n'en valait pas la peine jusqu'au bout… J'ai eu un déclic.

Rose, au fond, c'est un peu vous ?

Rose, c'est complètement moi. Moi, quand j'avais 30 ans, j'avais deux petites filles et j'étais mariée avec un homme. Je pensais qu'il serait là pour toute la vie. Et puis, il m'a quitté, il est allé vivre avec une autre femme à 12.000 km de moi. Je pensais que sans lui je serai la plus triste des femmes, mais à la suite de ce deuil, j'ai ressenti une force incroyable. Je me suis mise à écrire, j'ai fait Brigitte, j'ai fait des choses qui m'ont révélé à moi-même. C'était merveilleux de prendre vie.