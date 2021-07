Malgré le pass sanitaire, le "Kaamelott" d'Alexandre Astier signe un démarrage record

Les fans de Kaamelott sont au rendez-vous. Annoncée de longue date, puis repoussée en raison de la pandémie, l’adaptation de la célèbre série télé réalise un démarrage canon. Le film écrit, réalisé et interprété par Alexandre Astier a attiré 423.922 spectateurs pour son premier jour en salles, un score qui cumule les entrées réalisées lors des avant-premières mardi soir et celle réalisée mercredi, jour de l’entrée en vigueur du pass sanitaire à l’entrée de salles.

Quoi qu’il arrive il s’agit déjà du plus gros succès pour un film français depuis la réouverture des cinémas en mai dernier, le box-office ayant été dominé ces dernières semaines par les blockbusters américains comme The Conjuring 3, Sans un bruit 2, Cruella, Black Widow et tout récemment Fast and Furious 9 qui totalise déjà 1,3 million d’entrées en une semaine.